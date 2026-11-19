Бронювання від мобілізації / © ТСН

Реклама

В Україні розглядають новий механізм бронювання військовозобов'язаних, який дозволить підприємствам бронювати до 100% персоналу. Однак натомість роботодавці мають щомісяця направляти частину своїх співробітників на військову службу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на документи, оприлюднені народним депутатом Олександром Федієнком.

Реклама

Йдеться про протокол засідання Кабінету міністрів від 23 жовтня 2026 року, згідно з яким уряд доручив Міністерству економіки спільно з Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ опрацювати відповідний механізм протягом двох тижнів.

Реклама

За запропонованою моделлю, підприємства, установи та організації зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників за умови щомісячного направлення до 1% персоналу на військову службу.

При цьому передбачається, що за мобілізованими співробітниками зберігатимуть робочі місця та заробітну плату.

Військова служба за таким механізмом має тривати визначений строк. Однак скільки саме часу працівники повинні будуть служити, в оприлюдненому документі не уточнюється.

Важливо, що наразі це лише пропозиція, а не чинні правила бронювання. Для її запровадження необхідне додаткове юридичне врегулювання. Тож підприємства поки не можуть скористатися таким механізмом.

Реклама

Міноборони змінило правила обліку військових: кого це стосується

Раніше Міністерство оборони України оновило порядок обліку військовослужбовців. Нові правила, які набули чинності 30 жовтня 2026 року, стосуються військових, які добровільно повернулися після СЗЧ, мобілізованих під час переведення до іншого місця служби, а також родин загиблих захисників.

Одна з головних змін стосується виключення зі списків особового складу військових, чию загибель підтвердили після зникнення безвісти або перебування в полоні. Тепер відповідною датою вважається день офіційної реєстрації смерті, а не наступний день після дати, зазначеної в медичному свідоцтві.

У Міноборони пояснили, що це має спростити родинам оформлення пенсій, допомог і пільг. Водночас раніше видані накази автоматично не переглядатимуть. Якщо військового виключили зі списків до 30 жовтня, оскаржити визначену дату можна через суд.

Мобілізація в Україні: що потрібно знати військовозобов'язаним

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають належно оформленої відстрочки або бронювання.

Реклама

Водночас правила мобілізації продовжують змінюватися, зокрема щодо умов бронювання та відстрочок від військової служби.

Які зміни вже діють, хто може втратити бронювання та що важливо знати військовозобов'язаним — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Новини партнерів

Новини партнерів