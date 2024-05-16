Бронювання для Glovo: скасування скандального наказу не зупинило хейт у Мережі

Рішення Міністерства економіки скасувати свій наказ щодо бронювання співробітників деяких технологічних компаній, серед яких Glovo, Visa та Favbet, через “суспільний резонанс”, викликало ще більший хейт у Мережі.

Під дописом першої віцепрем'єрки України – міністерки економіки Юлії Свириденко, яка повідомила про це рішення на своїй сторінці у Facebook у четвер, 16 травня, зібралося

упродовж трьох годин понад двісті коментарів, у яких користувачі соцмережі обговорюють і саме бронювання букмекерів та доставників їжі, і загалом непрозорий механізм.

Кого забронював Кабмін

Усе почалося з того, що народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що згідно з наказом Міністерства економіки було заброньовано шість компаній, прикріпивши до повідомлення відповідний наказ.

Фото: Telegram Олександра Федієнка

“В цілому я не проти економічного бронювання. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…” - написав він.

В оприлюдненому переліку були:

ТОВ “Гловоапп Україна” (доставка Glovo);

ТОВ “Фавбет Тек” (компанія зі складу групи FAVBET, яка займається букмекерською діяльністю);

ДП “ССМ” (рекламне агентство);

ТОВ “Віза Україна” (консультаційні послуги для бізнесу, власники — дві американські компанії);

ТОВ “Агрі Чейн” (частина агрохолдингу "Астарта");

ТОВ “КОРТ”.

Найбільш очевидний зв'язок з армією серед зазначених у документі фірм має лише компанія “Корт”. Вона, зокрема, займається розробкою систем РЕБ та безпілотників.

Згодом у пресслужбі компанії FAVBET заявили, що Favbet Tech з перших днів повномасштабного вторгнення теж є частиною українського кібервійська, а “найбільш кваліфіковані співробітники компанії сьогодні задіяні в розробці технологій для підвищення обороноздатності нашої країни”.

Реакція Мінекономіки

Невдовзі перша віце-прем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що скасовує наказ про бронювання працівників компаній “Гловоапп Україна”, “Фавбет Тек”, “Віза Україна” та інших.

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“З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання і будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу”, — заявила вона.

Свириденко зазначала, що компанії звернулися з проханням про бронювання до профільного Міністерства цифрової трансформації.

“Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті”, — продовжила міністерка.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

Реакція Мережі

Користувачі Facebook під дописом віцепрем’єрки обурилися тим, що підставою для скасування наказу став “суспільний резонанс”, нарікають на непрозорий механізм бронювання та навіть підозрюють урядовців у корупції. Зокрема в коментарях пишуть:

“Виходить як би не було резонансу ніхто б нічого не робив. Цілком логічно, що бронь має бути у підприємств, які працюють на оборону і критичної інфастуктури і тд і тп”.

“З огляду на суспільний резонанс доречно було б публікувати всі накази на бронювання щодо підприємств, які не мають відношення до оборонки”.

"Виходить тепер хабарі доведеться повернути?"

Реакція Мережі на скандальне бронювання

Реакція Мережі на скандальне бронювання

Реакція Мережі на скандальне бронювання

Реакція Мережі на скандальне бронювання

Нагадаємо, державні службовці, які є військовозобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що вони також можуть бути залученими до Сил оборони.

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