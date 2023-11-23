Бронювання гіг-спеціалістів і ФОПів: що кажуть у Генштабі і Міноборони

Наразі бронювання від мобілізації гіг-спеціалістів і ФОПів не передбачається.

У Генштабі і Міноборони не підтримали ідею бронювання ФОПів і гіг-спеціалістів.

Про це пише DOU із посиланням на коментар Міністерства економіки, яке затверджує бронюванння.

У Мінекономіки відповіли, відповідно до чинного законодавства, бронюватися можуть лише підприємства, установи й організації. Законом не передбачено бронювання ФОП та гіг-контракторів.

"Наразі державними органами, галузевими об’єднаннями, представниками бізнесу не висловлено змістовних, збалансованих і узгоджених пропозицій щодо внесення змін до статей 23-25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, станом на сьогодні Міноборони та Генштаб ЗСУ не підтримали пропозиції на розширення категорій військовозобов’язаних для отримання ними відстрочки і бронювання.

"Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до ФОП, Мінекономіки звернулося до Мін’юсту", – додав Фоменко.

У проєктному офісі Дія City відповіли журналістам видання, що "законодавчих змін у цьому напрямі поки що не планується. Бронюванню підлягають лише спеціалісти у штаті, тобто офіційно оформлені згідно з КЗпП".

Згідно з останніми даними від IT Ukraine Association, в Україні зараз є 362 тисячі ІТвців. Із них у війську перебувають орієнтовно 5000, а заброньовано 3,5 тисячі.

Для довідки: що таке гіг-контракт

Це особлива форма залучення спеціалістів, яка поєднує в собі ознаки трудового та цивільно-правового договору. Простими словами, це коли співробітників не приймають в штат, а запрошують на конкретні проєкти і певні терміни.

Така форма договорів була запроваджена у зв'язку з розвитком цифрового ринку в Україні та створенням правового та податкового простору для IT-компаній під назвою Дія City.

На відміну від цивільно-правового договору з ФОП-ом, гіг-контракт передбачає права працівників на соціальні гарантії, такі як відпустка, лікарняний, декрет тощо.

Раніше ми писали, хто має право на відстрочку від мобілізації і що для цього потрібно.

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