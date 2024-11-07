"Резерв+" замість ТЦК: які відстрочки цифровізують та що обіцяють додати в застосунок

Оновлення функцій мобільного застосунку "Резерв+" є одним із методів цифровізації процесів взаємодії Міноборони з громадянами.

ТСН.ua зібрало актуальні відомості про функції та можливості мобільного застосунку "Резерв+".

Рекрутинг у "Резерв+"

Про цю функцію Міноборони анонсувало ще у липні 2024, а вже восени вона запрацювала у мобільному застосунку.

Завдяки цій функції люди мають можливість добровільно приєднатися до війська. Як повідомили у Міноборони, за два тижні роботи онлайн-рекрутингу система зареєструвала понад п’ять тисяч заявок від українців. За словами Катерини Черногоренко, найбільш популярними вакансіями серед українців є оператори БПЛА, робота в розвідці та штабі.

"Людина в два кліки отримує доступ до найбільшої бази військових вакансій. Це 4 тисячі вакансій", – додала вона.

Через сервіс одразу можна отримати інформацію про підрозділ, який має вакансію, про командування та про досягнення бригади. Згідно зі змінами в нормативних актах, військовозобов'язані тепер можуть долучитися до бригади одразу, тобто без відвідування ТЦК.

"Зараз ми маємо вже 5 тисяч заявок від наших користувачів, навіть більше. І вже маємо перші успішні кейси, коли вмотивовані новобранці вже знайшли свій підрозділ і саме ту посаду, яка потребує прибуття саме їх на службу", – сказала заступниця міністра оборони.

“Резерв+” пропонує українцям понад 4000 посад в Силах оборони. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест.

Як розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, новий сервіс дає можливість знайти бригаду, до якої можна потрапити напряму, та посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.

Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, у якій громадянин розбирається найкраще.

“На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом “зі своїми знаннями – на своєму місці” індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще”, – зазначила Черногоренко.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути “плюс”, щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або “мінус” для її відхилення.

“Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів”, – додала Катерина Черногоренко.

Оформлення онлайн-відстрочки

Нещодавно у застосунку “Резерв+” з’явилася функція оформлення відстрочки від призову до армії під час мобілізації. Її тестування уже запустили 4 листопада.

Скористатися даною функцією можуть три категорії військовозобов’язаних, про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зокрема, оформити відстрочку через застосунок можуть:

особи з інвалідністю;

студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання;

батьки багатодітних сімей.

Заступниця Міноборони наголосила на простості оформлення відстрочки: для цього потрібно увійти в застосунок, надіслати запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться в електронний військово-обліковий документ.

Варто зауважити, також окрім отримання відстрочки у мобільному застосунку можна буде її подовжити. Зазначається, що людина, яка вже має відстрочку, зможе подовжити її лише після закінчення поточного терміну дії, оскільки одночасно не можуть бути активними дві відстрочки.

Ця функція має полегшити життя, зокрема студентам, які навчаються за кордоном.

“Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна. Для того, щоб зробити це, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери – власники реєстрів – були технологічно готові до цього”, – сказала Черногоренко.

Також посадовиця подякувала за тестування сервісу та зауважила, що це допомагає перевірити як відображається послуга у різних категорій громадян.

Чи буде Резерв + Альтернативою ТЦК

Міністерство оборони України завдяки розширенню функціоналу мобільного додатка "Резерв+", планує перетворити його на повноцінний онлайн-аналог територіальних центрів комплектування (ТЦК), заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Чорногоренко в інтерв'ю УНН.

(переписати) За її словами, основна мета ініціативи – зробити всі послуги ТЦК доступними через мобільний додаток. Це дозволить громадянам отримувати необхідні послуги дистанційно без особистого відвідування центрів.

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Якщо функція рекрутингу та онлайн-відстрочки (бронювання у тестовому) уже працюють, то добровільне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) на запит громадянина перебуває у розробці.

Як повідомили 7 листопада в Офісі Президента, упродовж наступних двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.

"Ми думаємо про те, щоб запустити добровільний напрямок на ВЛК на запит людини, щоб не ходити брати папірець", - зауважила Черногоренко.

Оновлення функціоналу "Резерв+" є продовженням курсу Міноборони щодо цифровізації процесів взаємодії з громадянами.

Telegram-бот "Резерв+" викрадав дані, чи варто остерігатися?

Експерт з питань кібербезпеки припустив, що, застосунок "Резерв+" могла зламати проросійська хакерська група. Про це розповів експерт з питань кібербезпеки Костянтин Корсун.

"Можливо, його (застосунок "Резерв+" – ред.) хакнула проросійська хакерська група", – зазначив Корсун.

Раніше Держспецзв’язок повідомив, що у Telegram поширюють небезпечні повідомлення від "технічної підтримки" застосунку "Резерв+". Зазначається, що урядова команда отримала інформацію про розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення "спеціального програмного забезпечення".

До повідомлення прикріплений також архів RESERVPLUS.zip. Фахівці встановили, що архів містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER, яке здійснює викрадення файлів.

Українців застерігають бути обачними та не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти справжність сторінок офіційних джерел. Зокрема, у Верховній Раді обмежили використання месенджера Telegram на службових пристроях.

Нагадаємо, Раніше у Міноборони розповіли, що робити, якщо некоректно працює "Резерв+".

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