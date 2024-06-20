Бронювання медиків: як це відбувається і в якому разі бронь можуть скасувати

Керівник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про процедуру бронювання медичних працівників під час воєнного стану. Він пояснив, хто ухвалює рішення про те, які медики можуть бути заброньовані, а які - ні, та як відбувається цей процес.

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

За словами міністра, коли йдеться про заклади регіонального рівня, які підпорядковуються обласній раді або органам місцевого самоврядування, саме керівник закладу подає списки медиків, які потребують бронювання, до військової адміністрації. Далі військова адміністрація передає ці списки на бронювання до Міністерства оборони України.

Однак, Віктор Ляшко зазначив, що навіть заброньовані медики можуть бути розброньовані у разі необхідності для Збройних Сил України.

"Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав", - сказав міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуга е-бронювання буде запущена вже за декілька тижнів. Вона з'явиться на порталі "Дія".

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