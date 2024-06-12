Бронювання, оновлення даних, гроші для добровольців та демобілізація: головне з інтерв’ю Завітневича

Голова Комітенту Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич розповів про економічне бронювання, висловився про подовження терміну оновлення військово-облікових даних, зробив заяву про фінансове заохочення добровольців та пояснив, чому з закону про мобілізацію вилучили демобілізацію.

Про все це народний депутат розповів у інтерв’ю BBC News Україна, а ТСН.ua зібрав головні заяви Завітневича.

Економічне бронювання

Очільник безпекового комітету парламенту запевнив, що в Україні точно буде запроваджена ідея економічного бронювання від мобілізації. Однак у якому форматі це відбудеться – поки що невідомо: "В якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде".

Завітневич звернув увагу, що українське суспільство розкололося у питанні економічного бронювання, "щоб ми не ділили на бідних і багатих".

"Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде за що фінансувати фронт", – розповів нардеп.

Подовження терміну оновлення військово-облікових даних

Завітневич заявив, що не підтримує ідею про подовження терміну оновлення даних військовозобов’язаних після 16 липня, яку раніше висунули його колеги. В цьому контексті він зауважив, що в перші тижні трішки "буксував" застосунок "Резерв+", де можна оновлювати дані, але зараз він працює повноцінно.

"І коли ми навіть в законі прописували терміни – місяць, два чи три – то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три – яка різниця?" – пояснив свою позицію народний обранець.

"Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", – додав парламентар.

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Фінансова стимуляція добровольців

Завітневич прокоментував тезу про те, в Україні фінансова стимуляція бійців-добровольців перебуває на невисокому рівні, порівняно з російською армією. На думку нардепа, не можна порівнювати стимули в Україні та у ворога.

"Все, що ми робимо для наших захисників та захисниць, воно аж ніяк не пов'язане з тим, щоб змагатися з ворогом чи орієнтуватися на нього. Ми захищаємо свою землю, свою долю, своє право на існування, і росіяни аж ніяк не можуть бути з нами в одній площині цінностей", – вважає очільник безпекового комітету ВР.

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Він наголосив, що пріоритет фінансових чи інших видів спроможностей держави – військові та члени їхніх сімей. Завітневич вказав, що джерела цих спроможностей визначаються економікою, надходженнями до держбюджету. Тож тільки-но "з’являтимуться можливості, ми зразу ж намагаємося покращувати соціальний захист наших оборонців та членів їхніх сімей".

Чому з закону прибрали демобілізацію

Завітневич пояснив, що питання демобілізації вилучили з закону про мобілізацію, оскільки на етапі розробки законопроєкту на фронті була одна ситуація, а коли документ вже ухвалювали в парламенті – зовсім інша.

"Звісно, ми дослухалися до головкома, до міністра оборони. Так, було велике бажання прописати демобілізацію, ми це розуміємо. Але, якби ми це прийняли, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент – уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", – розповів голова комітету з нацбезпеки.

Водночас він повідомив, що Міноборони разом із Генштабом ЗСУ готують окремий законопроєкт про демобілізацію, і його почнуть обговорювати не раніше ніж через два-три місяці.

"У нас він не готується поки що. Але потрібно постійно бути у контакті з ними і подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно", – додав Завітневич.

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