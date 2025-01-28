Бронювання після 28 лютого: що потрібно знати військовозобов’язаним українцям

Воєнний стан та загальну мобілізацію в країні подовжили до 9 травня 2025 року. Згідно з новим законодавством, дія бронювань, які були надані до 1 грудня 2024 року, закінчується 28 лютого.

Хто має право на відстрочку та у кого вона анулюється наприкінці лютого – читайте в ексклюзиві від ТСН.ua.

Бронювання на підприємствах

Згідно з новим порядком бронювання, підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року.

Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. Ті, які підтвердять "критичність" – зможуть бронювати працівників на рік.

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Член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський в коментарі "Телеграфу" розповів, що необхідність перегляду критеріїв виникла, бо були помічені випадки зловживань. Зокрема, різке збільшення працівників або зниження заробітної плати до мінімальної.

Заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль в етері Громадського радіо зазначила, щоб зберегти статус критично важливого підприємства, компанії повинні відповідати низці нових вимог, зокрема:

середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць.

відсутність податкових боргів.

Підприємства, які отримали статус критичності, перевірятимуться центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією відповідно до визначених критеріїв. У разі виявлення невідповідностей статус критичності може бути скасований.

Якщо виявиться, що заброньований працівник отримує менше 20 тисяч гривень щомісяця, компанію позбавлять статусу критично важливої. Окрім того, наступні шість місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання.

Перебронювання за 72 години

Після 28 лютого керівники критично важливих підприємств матимуть можливість “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія".

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua. розповіла, що згідно з постановою Кабміну №1332, підприємства, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил, мають бути включені до Єдиного переліку критично важливих підприємств на підставі поданого Мінекономіки або державним органом відповідного повідомлення засобами порталу “Дія” в довільній формі.

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Після цього таке підприємство може подавати своїх працівників у списках на бронювання через портал “Дія”. У списках зазначаються відомості про таке підприємство та військовозобов’язаних осіб. У списках зазначаються відомості про таке підприємство та військовозобов’язаних осіб.

“У разі, якщо військовозобов’язаний працівник перебуває на військовому обліку, у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку, протягом 72 годин від моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів береться на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки в автоматичному режимі”, – розповіла Марина Бекало.

Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія":

зайдіть у кабінет громадянина;

оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердьте, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Проте, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, упродовж періоду перебронювання ТЦК має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних.

Газовикам спростили процедуру бронювання

З 10 січня Кабмін спростив процедуру бронювання для працівників підприємств-операторів газорозподільних систем.

Відтепер для бронювання працівників таких підприємств не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальної зарплати (20 тисяч гривень) за останній календарний квартал.

“Операторам надана можливість обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників – не менше розміру середньої у регіоні за IV квартал 2021 р., як одного з трьох обов’язкових критеріїв”, – йдеться у повідомленні.

“Це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечить їхню ефективну роботу для стабільного газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій”, – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Щоб отримати статус критично важливих, підприємства мають підготувати документи відповідно до нових критеріїв і подати заявку до Міністерства енергетики.

Мобілізація заброньованих

За словами Олександра Федієнко, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали право анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані.

Як розповів нардеп, така практика, каже нардеп, уже зафіксована, зокрема, в Миколаївському обласному центрі комплектування, який, як зазначено, "діє в межах чинного законодавства". Як зазначив нардеп, тепер таку людину демобілізувати неможливо.

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько у коментарі РБК-Україна уточнив, що особа вважається заброньованою з моменту внесення даних про бронювання в систему "Оберіг".

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За його словами зброньованих можуть мобілзаувати у таких випадках:

змінився статус - якщо працівник втрачає свій заброньований статус, його можуть мобілізувати;

бронювання відбулося не за процедурою - якщо виявлено, що бронювання було здійснене з порушенням процесу, працівник може підлягати мобілізації (а його бронювання буде анульоване).

Водночас заброньовані працівники мають право оскаржити рішення про зняття бронювання або мобілізацію - в судовому порядку.

"Важливою є наявність документальних підтверджень та правильне оформлення всіх необхідних документів", - наголосив Лобунько.

Хто має право на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають:

рідні зниклих безвісти за особливих обставин;

громадяни, які були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України (йдеться про тих, хто був у російському полоні);

чоловіки, які мають матір або батька з інвалідністю III групи;

працівники критичних підприємств;

працівники, які можуть бути заброньовані за місцем роботи;

працівники державних органів;

особи, які мають сімейні обставини (батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей; особи, які мають дітей і є єдиним піклувальником через смерть або зникнення іншого з батьків; ті, хто доглядає за непрацездатними родичами або утримує осіб із інвалідністю I чи II групи;

особи з інвалідністю або проблемами зі здоров’ям.

Відстрочка студентів

За законом, право на відстрочку мають студенти, які навчаються на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра".

Також не можуть мобілізувати:

студентів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

аспірантів (бюджет або контракт), які навчаються за денною або дуальною формою;

докторантів та осіб, які зараховані на навчання до інтернатури;

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Щоб отримати відстрочку, студентові необхідна довідка про навчання з ЄДЕБО, яка дає право на відстрочку. Її можна отримати в навчальному закладі. Документ повинен мати гербову печатку і бути виданим спеціально для конкретного ТЦК та СП. В довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою, і прописано дату завершення навчання.

Вже в ТЦК згідно з цією довідкою студентові можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться й додаткові документи, наприклад, паспорт та ідентифікаційний код.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Для отримання відстрочки від мобілізації в Україні у 2025 році необхідно надати офіційні документи, які підтверджують право на це. У разі відсутності таких документів відстрочка не надається.

Зміни у законодавстві також передбачають новий порядок бронювання працівників, який тепер здійснюється Міністерством оборони України замість Міністерства економіки.

Деяким категоріям військовозобов'язаних для цього не потрібно йти в ТЦК і СП, наприклад, відстрочка в "Резерв+" доступна для студентів, осіб з інвалідністю та багатодітних батьків.

Начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда розповів, для того, щоб отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову в наданні відстрочки.

Автоматичне подовження відстрочки

За словами адвокатки Катерина Аніщенко, студенти та батьки трьох і більше дітей можуть автоматично продовжити відстрочку, якщо з їхніми військово-обліковими документами все гаразд.

"Знову ж таки, це для тих, хто є студентом і хто є батьком трьох і більше дітей, але знову ж таки батьком трьох та більше дітей за однією матір'ю. Якщо мами різні, то там будуть питання, і тут може бути стоп", – йдеться в повідомленні.

Проте важливо враховувати, що батьки мають бути офіційно зареєстровані як опікуни всіх дітей від однієї матері. Адвокат радить не покладатися на слово "автоматично" та самостійно оновлювати дані у військовому резерві. Для тих, хто подає документи вперше, особиста присутність у ТЦК є обов’язковою.

Крім того, тепер ТЦК ретельніше перевірятимуть нотаріальні заяви на відстрочку по догляду за рідними з інвалідністю. Військкомати запитуватимуть інформацію в державних органах щодо можливих інших родичів, які можуть здійснювати догляд.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, чого очікувати військовозобов'язаним українцям у лютому.

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