Бронювання по-новому: чого очікувати українцям від 1 грудня

Від 1 грудня забронювати співробітників можна буде лише онлайн через "Дію". Це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів.

Про це повідомив Михайло Федоров у Telegram.

"Раніше була опція бронювання через "Дію" та офлайн. Від 1 грудня буде лише онлайн", — зазначив він.

За його словами, усі підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже від 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28 лютого.

Він додав, що нових працівників зможуть бронювати одразу і жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень, крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City.

Також у Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що уряд завершив аудит критично важливих підприємств, установ та організацій за статусом критичності. Результат — 95% підприємств зберегли свій статус.

"Критичні підприємства забезпечують функціонування країни, тому бронювання працівників має відбуватися прозоро та справедливо", – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, депутат роз’яснив нову постанову Кабінету міністрів щодо бронювання працівників підприємств та організацій.

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