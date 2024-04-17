Бронювання працівників цирку: у Мінкульті пояснили мету і назвали кількість заброньованих

Нещодавно українців у Мережі збурила новина про те, що деякі працівники цирку отримали бронювання від мобілізації. Користувачі соцмереж дивувалися, як і чому цирки стали критично важливими підприємствами для держави.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв пояснив, навіщо працівників цирку заброньовано від мобілізації і яка їхня кількість. Про це пише LIGA.net.

За його словами, зараз в Україні колективи державних пересувних цирків виконують важливу функцію щодо допомоги збалансування трагічної інформації і беруть участь у заходах відновлення ментального здоров'я.

"Вони виконують зараз важливу функцію щодо замовлення потреб населення на відносно мирній території. Відвідувачами заходів, які проводяться в закладах циркового мистецтва, є діти, є сім'ї військовослужбовців, які потребують сьогодні уваги та культурно-освітньої послуги, яка допомагає їм вижити в умовах війни, збалансувати, на жаль, ту трагічну інформацію, яка йде зі всіх сторін", – стверджує Карандєєв.

Він уточнив, що наразі зі 155 працівників дирекцій державних пересувних циркових колективів – тільки 46 військовозобов'язаних. І лише 14 заброньовані від мобілізації, бо без них неможливо буде працювати.

"Ми забронювали лише 14, а вісім людей мобілізовані, тому залишилось 32 незаброньованих. Ми забронювали лише критичну частину людей, без яких цьому підприємству немає сенсу працювати", – сказав в.о. голови Мінкульту.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що державне підприємство Дирекція пересувних циркових колективів внесли до списку критично важливих для функціонування економіки, що дозволяє бронювати колектив від мобілізації.

Ростислав Карандєєв тоді пояснив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — не вуличне шапіто, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи".

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