Бронювання священників: у ТЦК розповіли, чи мобілізують кліриків УПЦ МП

Нещодавно Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики. Речниця Рівненського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Тетяна Камерістова пояснила, хто зі священників отримає бронь.

Про це передає "Суспільне Рівне".

"Священнослужителеві, за канонами церкви, заборонено брати до рук зброю. Якщо священник бере в руки зброю і навіть присутнє ненавмисне вбивство – після цього він не має права бути священником і звершувати богослужіння", – пояснює священник ПЦУ з Рівного Петро Мартинюк.

За його словами, наразі невідомо, як відбуватиметься бронювання самих священнослужителів в умовах війни. Єдине відомо, що ці священнослужителі мають бути офіційно влаштовані.

Які конфесії отримають бронювання

Список церков і посад затверджує Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Бронювання, крім священників ПЦУ та УГКЦ, отримають протестанти та римо-католики. І що цікаво, навіть попи УПЦ Московського патріархату. Принаймні так стверджує речниця Рівненського ОТЦК. За словами Тетяни Камерістової, бронювання священнослужителів стосуватиметься й УПЦ Московського патріархату, зазначають у виданні.

"Священнослужителі – це звичайні громадяни України, які, якщо вони чоловічої статі й відповідного віку – від 17 років до 60, – повинні оновити свої військово-облікові дані в "Резерв+". Рішення з приводу того, хто буде заброньований, не ми ухвалюємо і не ми займаємося бронюванням. Цим займається людина, простими словами, яка веде облік. Отак у нас є обліковець, так само в єпархії є людина, яка займається обліком. Не більше 50% священнослужителів зможуть бути заброньованими від церкви", – сказала речниця обласного ТЦК.

Раніше на Рівненщині вже виник скандал через те, що місцевого священника УПЦ МП нібито призначили капеланом в одній із частин Львівщини. Натомість у Держетнополітики запевнили, що жоден священнослужитель УПЦ МП не є військовим капеланом в Україні.

Нагадаємо, що до недавньої поправки Кабміну норма про альтернативну службу діяла в мирний час і на мобілізацію не поширювалася. Тому всі військовозобов'язані священнослужителі, які не мають іншого права на відстрочку (за сімейним станом чи станом здоров'я), підлягали мобілізації.

В новому законі про мобілізацію для священнослужителів також не було передбачено ні відстрочки, ні броні, ні альтернативної служби.

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