Бронювання в "Дії" знову працює: як подати заявку

Після масованої кібератаки росіян деякі послуги були недоступні. Проте бронювання знову можливе в "Дії".

Сьогодні, 26 грудня, на державному порталі цифрових послуг "Дія" відновлено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних співробітників критичних підприємств.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Бронювання в "Дії" знову працює. Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", – сказав очільник Мінцифри.

За його словами, "Дія" сама підтягує дані працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Потрібно подати заявку і чекати 72 години, після чого відповідь надходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника.

Як забронювати працівника в "Дії"

Реєструйтеся та авторизуйтеся в електронному кабінеті на порталі "Дія";

У розділі "Послуги" оберіть "Бронювання працівників";

Перевірте дані про вашу компанію;

Заповніть дані про працівників, яких бронюєте;

Підпишіть документи — й готово;

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, зараз триває робота над відновленням бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів. Також компанії вже активно оновлюють статус критичності.

Нагадаємо, що 19 грудня у "Дії" тимчасово припинили працювати понад 20 сервісів, зокрема й щодо бронювання працівників від мобілізації.

Можливість отримати бронь через "Дію" з'явилася в липні. Керівник критично важливого підприємства міг онлайн подати заявку про бронювання одразу кількох співробітників.

19 грудня сталася наймасштабніша російська кібератака на держреєстри. Через це Кабінет міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити вже надані бронювання від мобілізації на один місяць.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.