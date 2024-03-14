Бронювання від армії: які професії зможуть "відкупитися" від мобілізації

Високі офіційні заробітки, що дозволять уникнути мобілізації до лав ЗСУ шляхом сплати значних податків, отримують в Україні представники менеджерських посад, низка робітничих професій, IT-фахівці та працівники сфери продажів.

В Україні "відкупитися" від мобілізації шляхом сплати великих податків зможуть представники менеджерських посад, а також чимало робітничих спеціальностей.

Про це розповів виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно в ефірі телемарафону.

За його словами, чимало громадян в Україні зараз отримують зарплатню, вищу за 35 тисяч грн. Це, зокрема, представники менеджерських посад, які керують відділами чи керівники відділів, чи директори. Також до цього списку належать багато робітничих спеціальностей.

"Наприклад, якщо подивитися "тонувальник", "автомаляр", "арматурник", "укладник плитки", то середню зарплату, яку ми бачимо по вакансіях, вона вища 35 тисяч", - зауважив Міхно.

Також до високооплачуваних спеціальностей зараз відноситься вся галузь "айті". Попри те, що кількість вакансій тут, на жаль, значно скоротилася, рівень зарплат все ще доволі високий.

"Також дивлюся напрямки, які стосуються продажів, і такі позиції, як "регіональний менеджер", "продавець-консультант", які працюють business-to-business форматом, дуже часто пропонують зарплати вищі цієї позначки", - додав Артур Міхно.

Нагадаємо, тема бронювання працівників від мобілізації за гроші активно обговорюється в Україні. В Кабміні кажуть, що розглядають концепцію бронювання за сплатою податків. Про своєрідний відкуп від мобілізації у вигляді збільшення податків заявляють і деякі депутати у Верховній Раді. Подробиці читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: