Бронювання від мобілізації для айтівців-ФОПів та гігконтракторів: у Мінекономіки пояснили, як подати заявку

ІТ-фахівці мають право звернутися до Мінцифри та отримати погодження щодо бронювання від мобілізації в Україні. Як це зробити, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Про це йшлося під час брифінгу щодо нового порядку бронювання військовозобов’язаних.

"Механізм є доволі гнучкий, а один із критеріїв – резидентство у Дія City. Є відповідний орган державної влади – Мінцифри. Туди можуть звертатися і гіг-спеціалісти, і ФОПи. Далі міністерство має визначити, чи є послуги цих фахівців критично важливими. Якщо так, то варто подати на узгодження до Генштабу перелік працівників для бронювання, а після цього отримати відповідний наказ від Мінекономіки", – сказав Ігор Фоменко.

За словами заступника міністра економіки, терміни отримання всіх погоджень планують вдвічі скоротити. Раніше це потребувало 1,5-2 місяці.

"Рекомендуємо вже готувати документи, звертатися до відповідних органів і йти по процедурі", – додав Фоменко.

Раніше український уряд затвердив новий порядок бронювання працівників під час мобілізації. У Мінекономіки розповіли, що кількість військовозобов'язаних залежатиме від ситуації на фронті.

Про новий порядок бронювання військовозобов'язаних розповіла і юристка Ірина Підреза. Вона висвітлила особливості бронювання під час мобілізації.

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