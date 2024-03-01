Бронювання від мобілізації: нардеп відповів, хто зможе отримати відстрочку за новими правилами

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відстрочки не лише для держслужбовців, а й для низки інших професій, критично важливих для функціонування держави та суспільства, проте конкретний перелік цих категорій має затвердити Кабмін.

Бронь від мобілізації в Україні передбачатиметься не лише для держслужбовців, правоохоронців та працівників ОПК, а й інших сфер. Однак без важливих нюансів не обійдеться.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми прийшли до консенсусу, що бронювання буде зберігатися для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це буде визначатися детально постановою Кабінету міністрів", - пояснив нардеп.

За словами Веніславського, у законопроекті визначається лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів, а що стосується держслужбовців категорій "Б" і "В" - серед них може бути заброньовано до 50% військовозобов'язаних.

"Також ми погодилися, що в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів - для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи", - констатував член комітету.

Нагадаємо, народний депутат і член оборонного комітету Федір Веніславський пояснив, що право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі.

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