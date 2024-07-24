Бронювання від мобілізації нової категорії чоловіків: в Мінцифри повідомили, хто матиме право на відстрочку

Міністерство працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.

Міністерство цифрової трансформації має на меті бронювати від мобілізації співробітників ремонтних бригад.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram Мінцифри.

"Постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету, адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії. Стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом — одне з головних завдань Мінцифри зараз", — зазначили у міністерстві.

Фото: Міністерство цифрової трансформації

Щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та Мережею, Мінцифри ухвалило наступні рішення:

оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Т епер мобільні оператори повинні забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень.

Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень. Посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання.

Розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори.

Узгодили перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго.

Зазначимо, що Рада ухвалила закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

У Мінцифри додали, що починають роботу над новим сервісом у застосунку "Дія".

"Українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації певна категорія вчителів може отримати відтермінування від призову. Проте для цього є кількох умов. Так, під час воєнного стану право на відстрочку від призову, зокрема, моють наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають наукове звання чи ступінь.

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