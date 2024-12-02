Бронювання від мобілізації: скільки підприємств отримали статус критичності

В Мінцифри запевняють, що критерії критичності розроблені "для підтримки економічної стабільності та прозорості в умовах мобілізації".

В Україні нараховується близько 20 тисяч підприємств, які визначені як критично важливі.

Про це розповіла заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль, передає "Громадське радіо".

"До 15 жовтня вже були визначені критично важливі підприємства в різних галузях економіки. Більшість із них пройшли аудит і зберегли статус критичних. Для таких підприємств уже зараз можливо бронювати працівників, але лише до 28 лютого 2025 року", – каже представниця Мінцифри.

Вона нагадала, що всі підприємства мають підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, будуть позбавлені статусу критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання.

Нагадаємо, що від 1 грудня усі бронювання працівників від мобілізації здійснюватимуться через "Дію", а критерії критичності підприємства погоджуватимуть Міністерство оборони й Міністерство економіки.

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