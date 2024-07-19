Бронювання від мобілізації в "Дії": хто може оформити та як це зробити

На порталі "Дія" запрацював сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних. Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників.

Як це зробити та хто "поза бронюванням" - розповідаємо далі.

Порядок бронювання та категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визначає насамперед Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Також відповідні норми передбачені законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Хто може отримати бронь

Сюди належать особи, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Бронювання в "Дії"

Як оформити бронювання:

Керівник компанії на порталі "Дія" подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі " Оберіг."

"Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

"Послуга працює в кілька кліків, а результату слід чекати не довше години. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання й не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів", - зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Хто не отримає бронь від мобілізації

Не підпадають під бронювання від мобілізації:

працівники, які мають відстрочку від призову під час мобілізації з інших підстав

працівники, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Скільки часу діє бронь

Бронювання працівників та їх відстрочка від призову під час мобілізації діє протягом строку, який визначає міністерство економіки України у своєму рішенні, але не може перевищувати 6 місяців.

Додамо, що для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей.

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