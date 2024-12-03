Бронювання від мобілізації: в Україні відновили надання підприємствам статусу критичності

Компанії отримали можливість бронювати працівників на термін до 12 місяців.

Мінекономіки України відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Міністерство економіки вже оновило статус критичності для перших семи підприємств за новими критеріями. Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що це за підприємства.

Також читайте У Мінекономіки пояснили, як бронюватимуть працівників від 1 грудня

"Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців", – сказала урядовиця.

Вона додала, що за перші два дні відновлення бронювання через "Дію" компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тис. працівників.

У Мінекономіки нагадали, що підприємства, які ще не оновили, але ще мають чинний статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими критеріями ці підприємства зможуть бронювати працівників на довший термін – до 12 місяців.

Критерії для отримання статусу критично важливого підприємства

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати обов’язковим двом критеріям:

середня зарплата має бути не менше 20 тис. грн за звітний період,

підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Також треба відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 млн євро,

надходження в іноземній валюті перевищують 32 млн євро,

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів),

підприємство є резидентом "Дія Сіті",

підприємство надає послуги зв’язку зі значними доходами,

підприємство має важливе значення для економіки або потреб громади.

Галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.

До слова, 29 листопада уряд запровадив мінімальні вимоги для бронювання працівників курсів БпЛА, РЕБ і благодійних волонтерських фондів, а також дозволив "бронь" для працівників організацій, які проводять підготовку із домедичної допомоги (такмеду).

Читайте також: