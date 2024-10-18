Бронювання від мобілізації: Зеленський повідомив важливі критерії

В Україні наразі не розробили справедливу модель економічного бронювання від мобілізації. Критерієм для цього не може бути професія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

Глава держави наголосив, що економічне бронювання має бути справедливим. Знайти єдине справедливе рішення - це завдання Мінекономіки та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ті моделі, які вони показували мені, вони не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші мають бути критерії. Критерієм має бути не професія", - додав Зеленський.

Втім, за словами президента, в Україні вже визначили перелік професій, від яких залежить робота критичної інфраструктури та без яких не може вижити військо. Натомість інші професії - складне питання, нелегко знайти для цього баланс.

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"Військові побоюються, що буде недостатньо сил. Бізнес ставиться інакше... Тому мені здається, тут поки що балансу немає - не можна просто шашкою махати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський повідомляв, що у парламенті немає достатньої кількості голосів для підтримки економічного бронювання, але цю ідею поки що "не поховали".

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