Бронювання військовозобов’язаних співробітників в "Дії": Федоров розповів про нову послугу

Раніше бронювання працівника тривало декілька тижнів. Роботодавець збирав папери, підписи та чекав на результат.

В урядовому застосунку “Дія” з’явилася можливість бронювання співробітників. Відбуватися це буде в декілька кліків.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федорів.

За його словами, електронне резервування в “Дії” - один із найочікуваніших сервісів. Відсьогодні керівники компаній, які є критично важливим для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати своїх співробітників за кілька кліків на порталі “Дія”.

“Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, та надішле результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет. Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку “Резерв+”, - наголосив Михайло Федоров.

Він також додав, що раніше бронювання працівника тривало декілька тижнів. Роботодавець збирав папери, підписи та чекав на результат.

“Ми автоматизували всі можливі процеси, прибрали людський фактор та зробили процес прозорим і швидким. Під час бета-тестування перевірили, як працює сервіс, весь процес електронного бронювання триває до години. Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій підприємств”, - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, що у ТЦК назвали головну проблему нинішнього бронювання працівників.

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