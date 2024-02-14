Бронювання за гроші: скільки податків треба буде заплатити, щоб уникнути мобілізації

Уряд України розглядає запровадження механізму бронювання військовозобов'язаних від мобілізації в обмін на сплату певної суми податків.

Кабмін розглядає концепцію бронювання за сплатою податків.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтервʼю LIGA.net.

"Вона поки не працює, але ця ідея "витає у повітрі". Я не можу сказати, коли цей план приймуть, але він на розгляді у Кабміні", – заявив Борняков.

За його словами, ідея уже фіналізується міністрами, заступник голови Мінцифри сподівається на те, що скоро буде фінальний концепт.

Так, зокрема, Борняков озвучив інформацію про 6000-7000 гривень податків на місяць як умову бронювання.

"Готуються зміни щодо звітності, щоб вона була кожен місяць, і наша система зчитувала, з'являвся якийсь документ, що підтверджує бронювання на таких умовах. Для Дія.City буде ставитися вищий поріг зарплати", – додав Борняков.

Нагадаємо, у Комітеті Ради з питань економічного розвитку кажуть, що довкола пропонованої концепції бронювання шляхом сплати збільшеного фіксованого військового збору за працівника останні кілька днів розгорілось багато дискусій. Є справедливі зауваження і пропозиції, а є "відверта брехня і маніпуляція". Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів детальніше про концепцію бронювання. Він навів чотири найпоширенішиих аргументи проти і контраргументи за цю модель, як і самого бронювання взагалі.

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