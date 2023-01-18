"Ми їх заспокоїли, дали цукерок": школярі у Броварах розповіли, як допомагали рятувати дітей після падіння вертольота

Після падіння вертольота у Броварах 18 січня четверо друзів-старшокласників взялися допомагати постраждалим та рятувальним службам на місці катастрофи.

Про це самі школярі розповіли в коментарі "Громадському ревізору. Бровари".

Так, броварські школярі відтягували припарковані обабіч дороги автомобілі, щоб звільнити проїзд для пожежників, "швидких" та поліції. Також хлопці допомогли вихованцям дитсадка.

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"Заводили в мою квартиру дітей. Ми їм там допомагали, допомогу першу медичну надавали. Потім ми їх заспокоїли, дали цукерок, води. Потім покликали своїх друзів і там відтягували машини", – розповів один зі школярів.

Він додав, що разом з вихованцями дитсадка була їхня вихователька. Вони разом із хлопцями записали імена та прізвища всіх дітей і згодом знайшли їхніх батьків.

"Тут не могли проїхати "швидка" та пожежна. Ми згуртували людей та допомогли відтягти машини від дороги, щоби службові машини могли проїхати", – розповів ще один старшокласник.

Нагадаємо, у Броварах вранці 18 січня на дитсадок впав вертоліт ДСНС, який прямував до Харкова з керівництвом МВС України на борту. На місці спалахнула пожежа, було пошкоджено будівлю дитсадка, три авто і вибиті вікна у будинках поряд.

В авіакатастрофі загинули всі 9 осіб, що перебували на борту, серед яких голова МВС Денис Монастирський, його заступник та держсекретар.

Всього жертвами трагедії стали 14 людей (серед них – дитина). Ще 25 людей постраждали.

Щодо причин катастрофи, то їх поки ще встановлює слідство. Розглядаються різні версії.

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