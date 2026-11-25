Реклама

Сергій Швець став чемпіоном України та здобув пояс WBC Ukraine

У поєдинку за два вакантні титули в напівсередній вазі Сергій Швець переміг Михайла Кремінського одностайним рішенням суддів. Боксери провели всі десять раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу Швецю з рахунком 100:90, 99:91 та 99:91.

Арсеній Резніченко здобув 16-ту перемогу на професійному рингу

У міжнародному поєдинку Арсеній Резніченко переміг чеського боксера Філіпа Горола технічним нокаутом. Горол замінив француза Софіана Хаті, якого спочатку заявили в афіші турніру. Для Резніченка це 16-та перемога в 16 професійних боях і десята дострокова.

Реклама

«БРСМ-Нафта» та Андрій Біба понад п’ять років підтримують розвиток професійного боксу в Україні. Під час повномасштабної війни ця співпраця триває. Партнерство допомагає організаторам проводити турніри, а спортсменам — змагатися за національні титули й зустрічатися з міжнародними суперниками перед домашньою публікою.

Реклама

Вечір «Єдині в ринзі» організувала Національна ліга професійного боксу України спільно з K.O. Promotions, Львівською асоціацією професійного боксу та Espada promotion.

Новини партнерів