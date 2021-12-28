Бруд, сморід та кишкова паличка - результати перевірки молокозаводу на Полтавщині

Бруд, сморід та кишкова паличка - результати перевірки молокозаводу на Полтавщині

Держпродспоживслужба винесла припис про заборону виробничої діяльності, але на підприємстві його ігнорують.

Фахівці Держпродспоживслужби у Полтавській області під час перевірки молокопереробного підприємства ТОВ “Адонай 2016” у селі Білики (Миргородський район), яке займається виробництвом молока, кефіру, йогурту, сиру та масла, виявили не марковану продукцію, антисанітарію та кишкову паличку.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Як йдеться у повідомленні, перевірка виявила такі порушення харчового законодавства:

поряд з виробничими приміщеннями зберігається гній від тваринницької ферми;

територією підприємства вільно пересуваються коти і собаки;

побутові приміщення не розраховані на кількість персоналу;

спецодяг зберігається хаотично, разом із особистими речами та посудом для вживання їжі;

у санітарних кімнатах відсутні засоби гігієни;

харчові відходи (сироватка, технологічний брак) розміщені у пластикових ємностях без маркування, поряд з місцем пакування готової харчової продукції;

повернута з обігу молочна продукція зберігається безпосередньо біля холодильних камер, разом з інгредієнтами (куди вона буде використана у подальшому — невідомо).

Окрім того, на підприємстві знайшли харчові продукти без належної ідентифікації (сир твердий, родзинки, молоко згущене, масло та інше), їхнього походження працівники не змогли пояснити.

“Молочна сировина, яка переробляється, не проходить лабораторний контроль. У виробничих приміщеннях брудно, стіни, стеля вражені пліснявою, на підлозі — застій води та молока, що створює неприємний запах. Обладнання вимито неякісно, виробничі ємності уражені корозією”, - перерахували виявлені недоліки у Держпродспоживслужбі.

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Умови зберігання власної продукції теж виявилися незадовільними — вона не мала маркування, а в холодильних камерах було брудно та відчувався постійний сморід.

“Відібрані зразки продукції та змиви з обладнання та поверхонь направили для проведення лабораторних досліджень. Аналіз показав наявність кишкової палички”, - йдеться у повідомленні.

Ще 10 грудня Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області ухвалило рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів, але на підприємстві проігнорували заборону - молокозавод продовжує працювати, виробляти продукцію та випускати її в обіг. Тепер матеріали перевірки направлені до суду та до правоохоронних органів.

Судячи з опублікованих світлин, на згаданому підприємстві ТОВ “Адонай 2016” виготовляється продукція торгової марки "Миргородська корівка".

Нагадаємо, раніше виробник молочної продукції "Богодухівський молзавод" у Харківській області видавав фальсифікат масла за масло з 73% жирністю.

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