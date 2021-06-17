Бруд, таргани та пліснява: в Мелітополі у горе-матері забрали двох маленьких дітей (фото)

Малолітніх відправили у лікарню.
У місті Мелітополі Запорізької області в горе-матері забрали двох малолітніх дітей. Неповнолітні були змушені жити в антисанітарії та постійних сварках.
Про це повідомили в Службі у справах дітей м. Мелітополь.
За даними соціальних працівників, діти жили в умовах антисанітарії, серед бруду та тарганів. А тому на позачерговому засіданні виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ухвалили рішення забрати дітей в матері.
"Діти стали заручниками ситуації і через безвідповідальність матері мешкали в неприпустимих умовах антисанітарії, лайок та бездоглядності", - повідомили в соцслужбі.
Наразі дітей влаштовано до медичного закладу для огляду та ймовірного лікування.
Нагадаємо, поблизу Львова копи знайшли дітей віком 2 роки та 10 місяців в антисанітарних умовах.