Бруд, таргани та пліснява: в Мелітополі у горе-матері забрали двох маленьких дітей (фото)

Малолітніх відправили у лікарню.

У місті Мелітополі Запорізької області в горе-матері забрали двох малолітніх дітей. Неповнолітні були змушені жити в антисанітарії та постійних сварках.

Про це повідомили в Службі у справах дітей м. Мелітополь.

За даними соціальних працівників, діти жили в умовах антисанітарії, серед бруду та тарганів. А тому на позачерговому засіданні виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ухвалили рішення забрати дітей в матері.

"Діти стали заручниками ситуації і через безвідповідальність матері мешкали в неприпустимих умовах антисанітарії, лайок та бездоглядності", - повідомили в соцслужбі.

Наразі дітей влаштовано до медичного закладу для огляду та ймовірного лікування.

Нагадаємо, поблизу Львова копи знайшли дітей віком 2 роки та 10 місяців в антисанітарних умовах.

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