"Брудна бомба України": Подоляк повідомив про роботу місії МАГАТЕ та оцінив ядерну загрозу з боку РФ

Заяви Росії про створення Україною "брудної бомби" є звичайнісінькою інформаційною кампанією, яка не матиме фізичних наслідків з боку країни-агресорки.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що місія МАГАТЕ вже працює на ядерних об’єктах України, щоб спростувати фейки Росії про створення "брудної бомби".

Про це радник керівника ОП розповів у телеефірі марафону "Єдині новини".

"Треба інформаційно працювати з тим, що будь-які ініціативи Росії розказати щось про якусь "брудну ядерну бомбу" не мають жодного сенсу. Але потрібно це повторювати, особливо в інших країнах. Це була абсолютно скоординована інформаційна кампанія, коли і Шойгу, і Герасимов, і Лавров, і Пєсков, а потім і Путін одночасно говорили одні й ті ж тези", – зауважив Подоляк.

Він зауважив, що те саме стосується заяв Росії про "зернову угоду".

"Вони ж зараз призупинили свою участь у так званому зерновому коридорі. Так пан Путін каже: "Дивіться, буде їхати балкер з українським зерном. Українці самі його знищать нашою зброєю, а потім скажуть, що це зробила Росія". Тобто Росія постійно акцентує увагу на одних і тих самих тезах. Ми маємо розуміти, що все це є банальна інформаційна кампанія у виконанні Росії", – додав радник голови президентського офісу.

Про ядерні погрози Росії

Коментуючи ядерну загрозу з боку РФ, Подоляк сказав, що у світі до країни-агресорки донесли, що порушення глобального договору про невикористання ядерної зброї як наступальної матиме "фізичні наслідки для самої Росії". За оцінками радника голови ОП, після цього "ядерна риторика Росії суттєво зменшилась".

"З іншого боку, будь-які ядерні матеріали, які використовуються на тому чи іншому об’єкті, в тому числі на Запорізькій атомній електростанції, мають свій слід, тому буде зрозуміло, звідки ці матеріали використовувались. Припустімо, що буде якась ситуація, де Росія може використати певну низку ядерних матеріалів ЗАЕС, але в принципі, для цього існує МАГАТЕ, яка має кваліфікацію, де, в якому об’єкті, які матеріали ядерні використовуються", – пояснив Подоляк.

"Ви ж розумієте, що є такий сірий ринок ще, на якому можна знайти низку матеріалів для того, щоб створити "брудну бомбу". Принаймні, Росія так собі думає. Але я думаю, що навіть на це не спроможна буде Росія, щоб замаскувати якісь там спроби щось зробити, якусь провокацію чи таке інше. Тому я вважаю, що це скоріше має інформаційні наслідки, не більше того", – резюмував радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, кілька днів тому Путін зізнався, що особисто наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зателефонувати західним країнам і заявити про "дані розвідки" щодо нібито створення Україною "брудної бомби".

Аби спростувати російський фейк, Україна запросила до себе представників МАГАТЕ і в агентстві погодилися прибути за запитом держави. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі анонсував, що інспектори проведуть незалежну перевірку у двох місцях, аби запевнити, що там немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності.

Водночас у Росії відновили свої ядерні погрози на адресу України. Так, заступник голова Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.

Читайте також: