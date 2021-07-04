Брудна постіль з дірками: пасажир "Укрзалізниці" обурився сервісом у люкс-вагоні

Пасажир скористався люкс-вагоном і виявив купу недоліків.

Пасажир потягу і народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура поскаржився на сервіс “Укрзалізниці”. Він подорожував у вагоні класу “люкс”, але отримав діряву постіль з плямами бруду.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це "люкс". Розпечатування другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання. Провідник складає акт. Фото 3-го простирадла з діркою викладати не буду. Думаю, ви вірите мені на слово", - написав депутат.

Депутат зауважив, що займеться підрядною організацією, яка виконує послуг з постачання та прання білизни.

Нагадаємо, що в Укрзалізниці" розповіли, як обрати вагон з кондиціонером. Наразі майже половина вагонів компанії обладнана системами кондиціонування повітря.

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