"Брудні ігри Москви": в МЗС відреагували на звинувачення з боку Росії щодо блокування експорту зерна

"Брудні ігри Москви": в МЗС відреагували на звинувачення з боку Росії щодо блокування експорту зерна

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергові закиди Москви про те, що це нібито Київ блокує вивезення продовольства.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що таким чином Росія знову намагається виправдати свої дії.

Про це він написав у Твітері.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. Їм ніколи не бракуватиме виправдань. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світ чекає голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогодні Росія шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту – ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світовій продовольчій кризі.

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