Бригада енергетиків ДТЕК потрапила під російськй обстріл під час аварійних робіт на Дніпропетровщині

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"На Дніпропетровщині аварійна бригада ДТЕК Дніпровські електромережі була атакована ворожим дроном під час проведення робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні. О 17:55 зафіксовано влучання безпілотника у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху транспортний засіб повністю вигорів разом із обладнанням та матеріалами для відновлювальних робіт", - йдеться в ньому.

Працівники не постраждали. В момент удару вони встигли покинути автівку.

Реклама

Ремонтні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі регулярно зазнають ворожих атак під час відновлювальних робіт у районах, наближених до зони бойових дій та окупованих територій.

Нагадаємо, з початку 2025 року на Дніпропетровщині було поранено двох енергетиків, а ще один працівник загинув під час виконання своїх професійних обов’язків.