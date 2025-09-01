- Дата публікації
Бригада енергетиків ДТЕК потрапила під російськй обстріл під час аварійних робіт на Дніпропетровщині
Російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"На Дніпропетровщині аварійна бригада ДТЕК Дніпровські електромережі була атакована ворожим дроном під час проведення робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні. О 17:55 зафіксовано влучання безпілотника у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху транспортний засіб повністю вигорів разом із обладнанням та матеріалами для відновлювальних робіт", - йдеться в ньому.
Працівники не постраждали. В момент удару вони встигли покинути автівку.
Ремонтні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі регулярно зазнають ворожих атак під час відновлювальних робіт у районах, наближених до зони бойових дій та окупованих територій.
Нагадаємо, з початку 2025 року на Дніпропетровщині було поранено двох енергетиків, а ще один працівник загинув під час виконання своїх професійних обов’язків.