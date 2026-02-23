Британець разом зі своєю дівчиною приїхали до України / © скриншот

Реклама

Британець, який переїхав до Львова разом зі своєю українською дівчиною, був вражений асортиментом продуктів у місцевих крамницях. Відео з його реакцією на звичайний відділ випічки в українському супермаркеті стало вірусним у соціальних мережах.

Про це повідомляє Фокус.

Авторка блогу зафіксувала момент, коли її обранець вперше побачив вибір хлібобулочних виробів в Україні. За її словами, хлопець не очікував побачити такого різноманіття товарів.

Реклама

«POV: мій хлопець-британець перший раз в українському супермаркеті й він в шоці від кількості вибору хліба», — підписала відео дівчина.

Ролик викликав жваву дискусію в коментарях. Користувачі почали ділитися власними історіями про те, як іноземці сприймають побут в Україні. Багато хто зауважив, що жителі Західної Європи часто мають застарілі уявлення про рівень сервісу та інфраструктуру в нашій країні. Дехто з глядачів жартома порадив блогерці «добити» хлопця, відвівши його у відділ із солодощами.

Зазначається, що до переїзду у Львів пара встигла пожити у Чехії, Польщі, Грузії та Великій Британії (зокрема, у Манчестері). Дівчина зізналася, що життя в Англії їй не підійшло.

Основними причинами повернення до України, попри повномасштабне вторгнення, стали висока якість вітчизняної медицини, адже пара вважає українських лікарів найкращими, а також високий рівень сервісу та доступність повсякденних послуг. Окрім питань комфорту, важливу роль відіграли й особисті вподобання дівчини: вона наголосила, що життя в Британії їй не підійшло, і порадила іншим «150 разів подумати» перед еміграцією до цієї країни. Наразі пара продовжує мешкати у Львові та ділитися пригодами британця в Україні у своєму блозі.

Реклама

Нагадаємо, британець придбав стару хвостову частину літака Boeing 737 і планує закопати її під землю, щоб створити повноцінний ядерний бункер зі справжнім туалетом та кухнею.