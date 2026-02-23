ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3623
Час на прочитання
2 хв

Британець у Львові вперше побачив український супермаркет — його реакція стала вірусною (відео)

Британець приїхав до України й здивувався вибору хліба в магазині.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Британець разом зі своєю дівчиною приїхали до України

Британець разом зі своєю дівчиною приїхали до України / © скриншот

Британець, який переїхав до Львова разом зі своєю українською дівчиною, був вражений асортиментом продуктів у місцевих крамницях. Відео з його реакцією на звичайний відділ випічки в українському супермаркеті стало вірусним у соціальних мережах.

Про це повідомляє Фокус.

Авторка блогу зафіксувала момент, коли її обранець вперше побачив вибір хлібобулочних виробів в Україні. За її словами, хлопець не очікував побачити такого різноманіття товарів.

«POV: мій хлопець-британець перший раз в українському супермаркеті й він в шоці від кількості вибору хліба», — підписала відео дівчина.

Ролик викликав жваву дискусію в коментарях. Користувачі почали ділитися власними історіями про те, як іноземці сприймають побут в Україні. Багато хто зауважив, що жителі Західної Європи часто мають застарілі уявлення про рівень сервісу та інфраструктуру в нашій країні. Дехто з глядачів жартома порадив блогерці «добити» хлопця, відвівши його у відділ із солодощами.

Зазначається, що до переїзду у Львів пара встигла пожити у Чехії, Польщі, Грузії та Великій Британії (зокрема, у Манчестері). Дівчина зізналася, що життя в Англії їй не підійшло.

Основними причинами повернення до України, попри повномасштабне вторгнення, стали висока якість вітчизняної медицини, адже пара вважає українських лікарів найкращими, а також високий рівень сервісу та доступність повсякденних послуг. Окрім питань комфорту, важливу роль відіграли й особисті вподобання дівчини: вона наголосила, що життя в Британії їй не підійшло, і порадила іншим «150 разів подумати» перед еміграцією до цієї країни. Наразі пара продовжує мешкати у Львові та ділитися пригодами британця в Україні у своєму блозі.

Нагадаємо, британець придбав стару хвостову частину літака Boeing 737 і планує закопати її під землю, щоб створити повноцінний ядерний бункер зі справжнім туалетом та кухнею.

Дата публікації
Кількість переглядів
3623
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie