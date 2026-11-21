Міністр оборони України Євгеній Хмара та його британський колега Вес Стрітінг / © Міноборони України

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Міністри оборони України та Великої Британії Євгеній Хмара і Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості про спільне виробництво безпілотників. Ідеться про українські розробки, які виготовлятимуть на британських виробничих майданчиках коштом Лондона.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Українські дрони вироблятимуть за британські кошти

За домовленістю, безпілотники середньої та великої дальності вироблятимуть у Великій Британії, а готову продукцію спрямовуватимуть на потреби українських військових. Такий формат співпраці дасть змогу поєднати українські технологічні рішення та бойовий досвід із виробничими можливостями британської промисловості.

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Євгеній Хмара наголосив, що спільні проєкти мають не лише посилити оборонні спроможності України та Великої Британії, а й допомогти швидше масштабувати вже перевірені на практиці розробки.

«Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони», — заявив міністр.

Україна та Британія обговорили посилення ППО

Окремою темою зустрічі стало зміцнення української протиповітряної оборони. Євгеній Хмара подякував британській стороні за пакет допомоги для ППО, оголошений під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Також сторони обговорили прискорення постачання ракет LMM із наявних британських запасів. Ці ракети важливі для протидії реактивним ударним безпілотникам типу «Шахед».

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Крім того, Україна та Велика Британія зосередилися на посиленні далекобійних спроможностей українського війська та модернізації ракет вітчизняного виробництва.

Спільне виробництво зброї — новий формат допомоги Україні

Партнери дедалі частіше переходять від передавання готового озброєння до співпраці з українським оборонно-промисловим комплексом. Такий підхід дає змогу використовувати український бойовий досвід і водночас залучати закордонні виробничі потужності. Зокрема, Україна вже отримала згоду Британії на передавання технологій для виробництва ракет Storm Shadow.

Водночас українські далекобійні безпілотники стають важливою складовою оборонних спроможностей країни. Їхнє застосування потребує не лише розробок, а й підготовлених екіпажів та стабільного виробництва.

Ще один напрям співпраці з Лондоном — захист українського неба від російських безпілотників. Велика Британія вже взяла на себе зобов’язання пришвидшити постачання легких багатоцільових ракет LMM, які застосовують для перехоплення реактивних «Шахедів». Це озброєння має посилити українську протиповітряну оборону.

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