Велика Британія передасть Україні понад 1000 ракет / © Unsplash

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Україна отримає понад 1000 ракет для ППО від Великої Британії. Про новий транш військової підтримки оголосив очільник Міноборони Великої Британії Вес Стрітінг під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Крім цього, посол України у Великій Британії Валерій Залужний підтвердив заяву та подякував британцям за підтримку.

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Велика Британія передасть Україні понад 1000 ракет для ППО

До переліку озброєння увійшли понад тисяча ракет, призначених для комплексів ППО малої дальності. Як зазначив міністр, ці засоби вже встигли зарекомендувати себе як дієвий інструмент у перехопленні дронів типу «Шахед».

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Окрім самих ракет, українські військові отримають понад десять радарів для систем протиповітряної оборони.

Загальна сума оголошеної допомоги становить 240 мільйонів фунтів стерлінгів. Фінансування відбувається коштом півмільярдного бюджетного пакета підтримки України, який британський уряд оголосив у жовтні.

Відвантаження зброї розпочнеться вже в середині грудня. Нова партія підсилить обороноздатність на додачу до 400 зенітних ракет, які Лондон уже встиг поставити Києву перед початком зими.

На рішення британського уряду вже відреагував український посол у Сполученому Королівстві Валерій Залужний:

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«Велика Британія оголосила новий пакет підтримки Україні, щоб захистити українські міста, людей та критичну інфраструктуру цієї зими. (…) Ця допомога є критично важливою для українців, коли Росія посилює обстріли мирних міст, руйнує будинки та інфраструктуру, хоче залишити наших людей без світла, води та тепла. Це рішення справді рятує життя українців».

Залужний подякував прем’єр-міністру Енді Бернему, уряду Його Величності та британцям за позицію, солідарність та реальну підтримку.

Європа готує екстрену допомогу Україні

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на тлі серйозних перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням, спричинених масованими атаками РФ.

Оскільки найкритичніша ситуація склалася в Києві, а також у Дніпропетровській, Сумській, Донецькій та Херсонській областях, сторони домовилися про застосування спеціального механізму допомоги ЄС у надзвичайних ситуаціях.

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Це дозволить оперативно акумулювати та спрямувати кошти на найневідкладніші потреби України, а також залучити додаткову гуманітарну й енергетичну підтримку напередодні зими.

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