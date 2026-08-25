Британія кинула виклик Путіну: технології Storm Shadow в руках України змусять РФ ховати тилові бази

Володимир Зеленський та Енді Бернем / © Associated Press

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Перший візит прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема до Києва у 35-ту річницю Незалежності України переламав перебіг війни. Лондон оголосив про рішення надати Україні креслення та технічну документацію для виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Це дозволить розсекретити дані про британські компоненти та розгорнути локальні лінії виробництва ракет стратегічного значення безпосередньо в Україні та Франції.

Про це пише ABC.

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Кінець обмеженням та прямий виклик Кремлю

Досі західні союзники постачали обмежені партії готових ракет із суворими заборонами щодо їх використання. Власне виробництво знімає політичні табу та залежність від повільних постачань. Модифіковані Storm Shadow із можливістю адаптації ваги, двигунів та систем наведення зможуть точково знищувати логістичні центри, аеродроми й склади БК у глибокому тилу РФ на відстані понад 250 км.

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Військові експерти наголошують: армія РФ більше не зможе вільно почуватися у своєму тилу. Кремлю доведеться переміщувати штаби та склади на сотні кілометрів далі, що перевантажить російську ППО та виснажить ресурси.

Політично Лондон відкрито ігнорує погрози Путіна про «скриньку Пандори».

«Росія не повинна мати жодних сумнівів у нашій рішучості. Ми не відступимо до досягнення справедливого миру», — заявив Бернем, наголосивши, що Британія бере на себе лідерство в обороні Європи на тлі згортання військової присутності США.

«Коаліція рішучих» та масштабна підтримка Європи

Під час перебування у Києві британський прем’єр разом із Фрідріхом Мерцом та Еммануелем Макроном провів засідання «Коаліції рішучих». Учасники саміту засудили чергові масовані атаки РФ на українські міста та розширили пакети допомоги:

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Україна отримає негайну допомогу та спецобладнання для відновлення енергосистеми до настання холодів.

Сили оборони продовжать блокування танкерів РФ, яке вже позбавило російський воєнний бюджет $495 млрд.

Група країн Скандинавії та Балтії (NB-8) готує спільну антибалістичну коаліцію для прискорення виробництва засобів ППО та антидронових систем.

Норвегія підтвердила виділення додаткових $9,2 млрд допомоги Україні на 2027 рік.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія виділила €6,1 млрд на закупівлю систем ППО SAMP/T та ракет Aster. Загальна військова допомога ЄС цьогоріч сягне €28,3 млрд. Восени також очікується фінансування систем Patriot.

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