Ядерна зброя / © Getty Images

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Стратегічне партнерство Британії та України повинно передбачати допомогу у створенні ядерної зброї.

Про це заявив полковник британської армії у відставці Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки

Його заяву цитують на офіційній сторінці форуму Black Sea Security Forum у соцмережі Х.

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«Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках Угоди про стратегічне партнерство, — полковник британської армії Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки», — йдеться у дописі.

Як відомо, після розпаду Радянського Союзу у 1991 році на території України був розміщений величезний арсенал ядерної зброї — третій за розміром у світі. Більше ядерних боєголовок мали лише США та Росія.

1994 року Україна підписала Будапештський меморандум, за яким добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу. Натомість великі світові держави, серед яких Велика Британія, гарантували Україні безпеку та територіальну цілісність.

Після повномасштабного вторгнення РФ у січні 2025 року президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Кір Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією. Документ містить відкриту й закриту частини.

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Нагадаємо, за оцінкою фахівця з ядерного озброєння Павла Подвига, Україні достатньо декількох років, щоб створити радіохімічне виробництво та налагодити виділення з відходів АЕС плутонію, необхідного для виготовлення ядерного боєзаряду.