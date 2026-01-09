- Дата публікації
Британія жорстко відреагувала на обстріл України: подробиці заяви міністра оборони
Після масованих атак дронами по Києву Британія оголосила про нові кроки підтримки України.
Велика Британія жорстко розкритикувала дії Росії, заявивши, що удари по Україні є цинічними та спрямованими проти мирного населення.
Про це розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі для «Новини.LIVE».
«Атаки Путіна жорстокі й цинічні. Дрони, які були спрямовані на Київ, били по житлових кварталах. Він продовжує атакувати цивільних і енергетичну інфраструктуру», — наголосив Гілі.
Очільник Міноборони підкреслив, що такі дії Росії лише посилюють рішучість Лондона й надалі стояти поруч з Україною.
«Для нас у Британії це подвоює нашу рішучість бути разом із вами. Я віддаю шану неймовірній стійкості та мужності українців — як військових, так і цивільних», — сказав він.
Гілі зазначив, що президент США Дональд Трамп намагається змусити Росію сісти за стіл переговорів, однак для цього потрібен реальний тиск з боку союзників України.
«Президент Трамп робить те, що може зробити лише він — чинить достатній тиск на Путіна, щоб той серйозно поставився до переговорів про мир», — заявив міністр.
За його словами, країни Заходу мають не лише говорити про мир, а й посилювати економічний та військовий тиск на РФ.
«Це вимагає від Британії та США збільшення військової допомоги Україні, посилення економічного тиску і захоплення тіньового флоту Путіна», — підкреслив Гілі.
Міністр оборони також анонсував масштабне виробництво нових перехоплювачів безпілотників, розроблених українськими інженерами.
«Ми використаємо британські технології для масового виробництва цих дронів і постачатимемо їх Україні тисячами щомісяця, щоб захистити ваших громадян від атак», — повідомив він.
На тлі посилення російських ударів Гілі наголосив, що агресія Кремля виходить далеко за межі України.
«Путін посилює атаки не лише проти України, а й проти всієї Європи. Саме тому безпечна Україна означає більш безпечну Європу», — заявив міністр.
Він підсумував, що Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно — як у боротьбі за свободу, так і в довгостроковому забезпеченні миру.
У Києві внаслідок ворожого удару загинуло четверо осіб, а 25 — отримали поранення. Жертвами стали троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також — 58-річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі.
Також у ніч проти 9 січня Росія атакувала Львівську громаду і в селищі Рудно влучила по об’єкту критичної інфраструктури.
В селищі ударною хвилею вибило автоматичну систему безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинили для 376 абонентів.
Міноборони РФ заявило про застосування ракети «Орешнік» для атаки на Україну і назвало це «ударом відплати» за нібито атаку на резиденцію Путіна.