Укрaїнa
351
Британська розвідка оцінила втрати РФ на війні проти України

Цього року Росія втратила на війні близько 382 тисяч військовослужбовців, йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.

Світлана Несчетна
ЗСУ нищать ворога

ЗСУ нищать ворога / © Associated Press

Загальна кількість втрат російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, за оцінкою британської розвідки, становить близько 1 млн 168 тисяч осіб. Зокрема цього року Росія втратила на війні близько 382 тисяч військовослужбовців.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Великої Британії 2 грудня.

Середньодобовий рівень втрат армії РФ у листопаді 2025 року склав 1 033 особи, що трохи більше, ніж у жовтні (1 008 осіб), і є третім поспіль щомісячним збільшенням.

Водночас, за період від серпня до листопада 2025 року середньодобові втрати залишалися одними з найнижчих за останній рік, що свідчить про збереження високого темпу бойових дій за відносно низьких щомісячних показників.

Британська розвідка підкреслила, що це зниження щомісячного рівня втрат відбувалося одночасно з активними бойовими діями по всьому фронту, демонструючи стійкість російських підрозділів незважаючи на значні втрати.

Нагадаємо, станом на ранок 2 грудня ЗСУ знищили 1 175 030 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових.

