Британського депутата звинувачують у домаганнях до української перекладачки

Депутат парламенту Великої Британії Кемерон Томас / © thetimes.co.uk

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У Великій Британії розгорівся скандал: депутата парламенту Кемерона Томаса звинувачують у домаганнях до української перекладачки. Після того, як той прибув до Києва з нагоди третіх роковин початку повномасштабної війни, політик почавнадсилати жінці через мессенджери повідомлення інтимного характеру, зокрема із текстом «Я тебе хочу».

Про сексуальний скандал за участі британського депутата повідомило видання The Times.

Видання зазначило, що у лютому цього року Томас відвідав Київ з нагоди третіх роковин вторгнення Росії, а також під час робочої поїздки він доправив допомогу до Харкова. Під час візиту він також спілкувався з українською перекладачкою, до якої виявив зацікавлення: власні інтереси щодо жінки Томас вирішив передати їй особисто, надсилаючи інтимні повідомлення через WhatsApp.

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Першими про цю історію написали у Mail on Sunday, зазначають кореспонденти The Times. Перекладачка, яка стала об’єктом сексуального зацікавлення британського посадовця, ще під час поїздки розповіла іншим учасникам візиту про те, що Томас надсилає їй інтимні повідомлення. Вони пізніше запевнили видання у тому, що жінка відчувала дискомфорт.

У своїх повідомленнях британець писав, що «хотів би залишитися з жінкою на кілька днів».

Журналісти звернутися до Кемерона Томаса із проханнями прокоментувати висунуті звинувачення. Однак він на це не відреагував, натомість відповів речник посадовця. Той зазначив, що «такі повідомлення є особистим листуванням між двома людьми, які перебувають на зв’язку». Однак прямо звинувачень посадовець наразі не відкинув.

На інцидент відреагували інші британські посадовці. Один із депутатів-консерваторів заявив, що такі дії є «немислимими», оскільки українці виявляють «мужність і жертовність у боротьбі за державу».

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«Зловживати владою як депутат, полюючи на молоду жінку, — ганебно», — наголосив він.

Зазначимо, що 42-річний Кемерон Томас — ексвійськовий Королівських ВПС Великої Британії, брав участь у плануванні виведення британських військ з Афганістану. Згодом пішов у відставку, аби зайнятися політикою. На виборах 2024 року Томаса було обрано до британського парламенту від «Ліберальних демократів».

Нагадаємо, українська військова медикиня Оксана заявила про сексуальні домагання до неї під час служби та про тиск з боку командування.