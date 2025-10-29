Британський військовий інструктор, який навчав українців, став агентом Росії

Затримання російського агента / © Офіс Генерального прокурора

Контррозвідка СБУ затримала іноземця, який працював військовим інструктором із підготовки мобілізованих в Україні. Припинивши співпрацю із Силами оборони, він став агентом російських спецслужб.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією слідства, іноземець почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам, залишаючи «оголошення» у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.

Згодом на нього вийшов співробітник ФСБ РФ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання.

Серед іншого, встановлено, що агент передав російській спецслужбі:

інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;

координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

«Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами», — повідомили в СБУ.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання в столиці України.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що затриманий агент російських спецслужб — громадянин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Британець прибув до Україні у січні 2024 року. Спершу він проводив інструкторські заняття для військовослужбовців у Миколаєві, а згодом працював в одному з прикордонних загонів.

Наприкінці вересня 2024 року, припинивши діяльність інструктора, переїхав до Одеси, де налагодив контакт із представником спецслужби Росії та погодився за гроші передавати відомості військового характеру.

Слідством встановлено, що в травні 2025 року британець передав російській спецслужбі координати місць дислокації українських підрозділів, фотографії території навчального об’єкта та інформацію щодо військовослужбовців з можливістю їх ідентифікації.

Крім того, аналіз його листування підтвердив виконання ним інших завдань на користь спецслужби РФ.

Він збирав відомості про об’єкти в Одесі, вів перемовини щодо можливості використання вибухових пристроїв та намагався налагодити доступ до командування військових підрозділів. За одне з таких завдань він отримав 6000 доларів США.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації.

Затриманий іноземець у суді / © Офіс Генерального прокурора

У середу, 29 жовтня, суд обрав затриманому британцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

