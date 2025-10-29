- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 2 хв
Британський військовий інструктор, який навчав українців, став агентом Росії
Іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.
Контррозвідка СБУ затримала іноземця, який працював військовим інструктором із підготовки мобілізованих в Україні. Припинивши співпрацю із Силами оборони, він став агентом російських спецслужб.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За інформацією слідства, іноземець почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам, залишаючи «оголошення» у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.
Згодом на нього вийшов співробітник ФСБ РФ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання.
Серед іншого, встановлено, що агент передав російській спецслужбі:
інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;
координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.
«Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами», — повідомили в СБУ.
Контррозвідка СБУ завчасно викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання в столиці України.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що затриманий агент російських спецслужб — громадянин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Британець прибув до Україні у січні 2024 року. Спершу він проводив інструкторські заняття для військовослужбовців у Миколаєві, а згодом працював в одному з прикордонних загонів.
Наприкінці вересня 2024 року, припинивши діяльність інструктора, переїхав до Одеси, де налагодив контакт із представником спецслужби Росії та погодився за гроші передавати відомості військового характеру.
Слідством встановлено, що в травні 2025 року британець передав російській спецслужбі координати місць дислокації українських підрозділів, фотографії території навчального об’єкта та інформацію щодо військовослужбовців з можливістю їх ідентифікації.
Крім того, аналіз його листування підтвердив виконання ним інших завдань на користь спецслужби РФ.
Він збирав відомості про об’єкти в Одесі, вів перемовини щодо можливості використання вибухових пристроїв та намагався налагодити доступ до командування військових підрозділів. За одне з таких завдань він отримав 6000 доларів США.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації.
У середу, 29 жовтня, суд обрав затриманому британцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
