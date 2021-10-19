Брюссель може виключити Україну із "зеленого" списку: у МЗС пояснили, чи очікувати на тотальне закриття кордонів ЄС

Брюссель може виключити Україну із "зеленого" списку: у МЗС пояснили, чи очікувати на тотальне закриття кордонів ЄС

У разі погіршення ситуації з коронавірусом ЄС може закритися для українців.

Європейський союз наразі не ухвалював формального рішення про виключення України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19. Утім, якщо навіть таке рішення буде ухвалено, безвізу це нічим не загрожує.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"У разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу", - прокоментував він.

Спікер МЗС констатував, що в Україні погіршується епідемічна ситуація, як і у світі. Він нагадав, що Брюссель переглядає список країн щодватижні і коригує його залежно від розвитку епідемічної ситуації. За його словами, деякі країни ЄС почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.

"У разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони" не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться", – наголосив речник МЗС.

Він додав, що в разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу.

"Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік", - написав Ніколенко.

Він закликав українців вакцинуватися від COVID-19, щоб безпечно подорожувати, і звіряти інформацію про умови в’їзду до країн на інтерактивній карті МЗС України.

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