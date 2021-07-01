Буцали по черзі: у Мережі показали, як поводяться з поні, на якому катають охочих у Харкові (відео)

Двоє дівчат заради розваги "футболили" поні.
У Харкові власники тварин, які працюють на вулиці і заробляють перевезенням дітлахів гроші, з них знущаються.
Відео поводження із поні, який катає дітей у Харкові виклали у Мережі.
"Трохи про поводження з "прокатними" тваринами на площі Свободи. Не катайте своїх діточок на цих замучених тварин, адже "попит породжує пропозицію", тим самим ви продовжуєте страждання цих істот", - підписали відео його автори.
На кадрах видно, як двоє дівчат ведуть поні алеєю поблизу площі Свободи. Кожна з них по черзі буцає тварину ногами.
Користувачі Мережі обурилися такими діями власників тварини:
- З цим боротися неможливо.
- Як мені шкода конячок. Та й усіх тварин, яких тримають в поганих умовах, в клітинах і ще й знущаються ...
- Цих поні потрібно забрати, а власників крупно оштрафувати. Тварин експлуатують в пекельних умовах. З раннього ранку і до пізнього вечора на спеці без їжі і води катають дітей. Це садизм!
Нагадаємо, що в одному із телеграм-каналів Хмельницької області опублікували відео, на якому молодий чоловік з усієї сили задля знімання б'є у голову кота. Місцеві користувачі соцмереж заявили, що садистом є молодий чоловік, який працює конвоїром у конвойній службі поліції.