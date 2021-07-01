Буцали по черзі: у Мережі показали, як поводяться з поні, на якому катають охочих у Харкові (відео)

Двоє дівчат заради розваги "футболили" поні.

У Харкові власники тварин, які працюють на вулиці і заробляють перевезенням дітлахів гроші, з них знущаються.

Відео поводження із поні, який катає дітей у Харкові виклали у Мережі.

"Трохи про поводження з "прокатними" тваринами на площі Свободи. Не катайте своїх діточок на цих замучених тварин, адже "попит породжує пропозицію", тим самим ви продовжуєте страждання цих істот", - підписали відео його автори.

На кадрах видно, як двоє дівчат ведуть поні алеєю поблизу площі Свободи. Кожна з них по черзі буцає тварину ногами.

Користувачі Мережі обурилися такими діями власників тварини:

З цим боротися неможливо.

Як мені шкода конячок. Та й усіх тварин, яких тримають в поганих умовах, в клітинах і ще й знущаються ...

Цих поні потрібно забрати, а власників крупно оштрафувати. Тварин експлуатують в пекельних умовах. З раннього ранку і до пізнього вечора на спеці без їжі і води катають дітей. Це садизм!

У Харкові власники поні буцали його ногами

Нагадаємо, що в одному із телеграм-каналів Хмельницької області опублікували відео, на якому молодий чоловік з усієї сили задля знімання б'є у голову кота. Місцеві користувачі соцмереж заявили, що садистом є молодий чоловік, який працює конвоїром у конвойній службі поліції.

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