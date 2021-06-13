Буцав ногами і зламав ніс: 16-річного харків'янина, який жорстоко побив 14-річну дівчину, затримали

Хлопцю загрожують громадські чи виправні роботи, або ж арешт на термін до 6 місяців.

У Харкові затримали 16-річного хлопця, який побив 14-річну дівчинку. Він бив її кулаками в голову, а також буцав ногами, момент потрапив на відео.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Малолітня мразота, який по-звірячому побив 14-річну дівчинку, затриманий харківськими поліцейськими. Попереду на нього чекає суд за статтею 125 Кримінального Кодексу - нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

Суд може йому присудити або штраф або громадські роботи від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до одного року або арешт на строк до 6 місяців. Якби я був би суддею, то я б направив цього малолітнього негідника на рік виправних робіт - підмітати вулиці, мити громадські туалети. Можливо, тоді він усвідомить, що він накоїв", - написав Геращенко.

Зазначимо, сам підліток нещодавно записав відеозвернення, в якому попросив вибачення у постраждалої.

Нагадаємо, У Харкові 16-річний хлопець жорстоко побив 14-річну дівчину. Він бив її кулаками в голову, а також буцав ногами. На відео, яке оприлюднив Геращенко, видно, як хлопець спочатку б'є однолітку кулаками по обличчю. Потім вона падає і сідає на асфальт, а також закриває обличчя руками. Утім, нападник не припиняє застосовувати фізичну силу: б'є її руками в голову та груди. Потім - ногами.

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