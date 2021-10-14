Буцав ногами і зламав ніс: у Харкові суд виніс вирок 16-річному підлітку, який жорстоко побив дівчину

Буцав ногами і зламав ніс: у Харкові суд виніс вирок 16-річному підлітку, який жорстоко побив дівчину

Потерпіла дівчина вимагала від кривдника за цивільним позовом відшкодування моральної шкоди на суму близько 150 тисяч грн.

У Харкові Комінтернівський районний суд визнав винним 16-річного підлітка, який на очах у інших дітей побив 14-річну дівчину. Йому призначили покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

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Про це повідомляє "Суспільне".

13 жовтня суд визнав підлітка винним за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Суд також частково задовільнив цивільний позов — засуджений має сплатити 35 тисяч гривень моральної компенсації.

"Ми і прокуратура просили саме 120 годин — це максимальна межа, яка могла бути призначена для неповнолітнього. Суд задовольнив цивільний позов частково. Ми просили 144 тисяч гривень компенсації", — сказав адвокат потерпілої Ілля Воробйов.

Нагадаємо, що відео побиття дівчини з'явилося у соцмережах у червні 2021 року. На кадрах видно, як хлопець підійшов до дівчини і заходився її лупцювати кулаками в обличчя. При чому ніхто з очевидців дівчину захистити не намагався. Згодом в Мережі з'явилось ще одне відео, на якому хлопець-агресор просить вибачення за скоєне.

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