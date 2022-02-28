"Будь ласка, виходьте на роботу": МОЗ звернулося до працівників аптек

Зараз немає жодних обмежень у роботі аптек.
Міністерство охорони здоров'я звернулося до працівників аптек.
Про це йдеться у зверненні МОЗу у Telegram-каналі.
"Сьогодні ми живемо у стані війни, і кожен має виконувати свою важливу місію. На працівників системи охорони здоров'я покладене відповідальне завдання — від вас залежить, чи отримають українці життєво важливі для них ліки. Від вас залежить, чи буде в аптечці жарознижувальні та протиалергійні препарати, чи отримають пацієнти інсулін", - йдеться у повідомленні.
Зараз немає жодних обмежень у роботі аптек. Вони можуть не працювати лише у тому разі, якщо їхні працівники відмовилися виходити на роботу. МОЗ закликає власників та працівників аптек брати приклад з наших медиків, які на передовій під кулями рятують поранених.
Аптечні пункти у лікарнях працюють. Можуть траплятися проблеми з логістикою, але над цим також працюють.
"Будь ласка, виходьте на роботу, адже ви — частина медичної системи України. Сьогодні МОЗ робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити ліками українців.
Працює контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, який приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб від громадян та медичних закладів. Оператори зафіксують ваше звернення та передадуть для оперативного вирішення.
День і ніч працюють волонтери та міжнародні організації, які відгукнулись на прохання про допомогу та зараз намагаються закрити всі нагальні потреби медичної галузі.
Проте всі ці старання можуть бути даремні, якщо працівники аптек просто не вийдуть на роботу. Будь ласка, будьте й надалі надійним тилом для України, виходьте на роботу. Зараз як ніколи потрібна ваша мужність, сила та відвага", - йдеться у повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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