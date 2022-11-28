"Будь, як Вітя": Віталій Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині та масштабні відключення світла

У Миколаївській області будуть економити електроенергію, тож жителів області закликають бути готовими до відсутності світла.

Про це в своєму відеозверненні сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як повідомив Віталій Кім, в області змінюватимуть графік комендантської години - вона триватиме з 5 ранку до 12 ночі. Це пов'язано з тим, що бізнесу дають можливість повноцінно розпочати роботу. Також в регіоні дозволили продаж алкоголю усім громадянам, крім військових та спецслужб.

Крім цього у місті планують розблокувати площу та збільшити кількість "Центрів незламності".

"Ми працюємо над придбанням дизельгенераторів. До мене звернувся один знайомий і сказав, що у нього є заклад з дизельним генератором і він готовий там відкрити "Центр незламності". Дякую Вітя. Будь, як Вітя, відкривай в себе "Центри незламності", бо зима буде довга, складна, треба допомагати і до цього готуватися", - сказав Віталій Кім.

Він додав, що через зростання споживання електроенергії через похолодання плануються відключення електроенергії згідно з графіками "Укренерго" та обленерго і закликав жителів області запасатися водою та батарейками.

Нагадаємо, що в Україні через напружену ситуацію з електропостачанням відкрилося більше 4 тисяч "Пунктів незламності", де є електрика, мобільний звʼязок та Інтернет, тепло, вода, аптечка.

У Миколаєві від 23 листопада почали працювати "Пункти незламності". У разі тривалого аварійного відключення електроенергії у пунктах люди можуть підзарядити ґаджети, скористатися Інтернетом чи зігрітися.

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