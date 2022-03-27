Будь-які "референдуми" в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом - Єрмак

Будь-які "референдуми" в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом - Єрмак

Єрмак підкреслив, що питання територіальної цілісності та суверенітету України - принципове.

В Офісі президента відреагували на заяву фейкового очільника бойовиків "ЛНР" про проведення референдуму щодо вступу до РФ. На Банковій запевнили, що Україна та світ ніколи не визнають будь-які "референдуми" в ОРДЛО про приєднання до Росії.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху. Для України питання територіальної цілісності та суверенітету - принципове", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, 28 березня голова так званої самопроголошеної республіки “ЛНР” Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом може пройти референдум про входження "ЛНР" до РФ.

В МЗС України наголосили, що будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. А Росія отримає потужну реакцію світу, яка призведе до краху існування РФ.

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