Буданов хоче залучати іноземців до ЗСУ: як це працюватиме

Кирило Буданов / © Офіс президента України

Реклама

В Україні з’явиться координаційний центр для іноземних добровольців. Він супроводжуватиме їх від моменту підписання контракту і до кінця служби.

Про це повідомили за підсумками наради керівника Офісу президента Кирила Буданова з представниками Сил оборони та народними депутатами.

Повідомляється, що головною метою створення нового підрозділу є спрощення системи контролю і забезпечення, оскільки зараз за різні етапи підготовки контрактників-іноземців відповідають різні структури.

Реклама

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», — зазначив Кирило Буданов.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зауважив, що конкретні підрозділи ЗСУ чи Нацгвардії можуть частково взяти на себе підготовку іноземних добровольців за власними методиками. Також на нараді обговорили питання залучення перекладачів для покращення комунікації всередині підрозділів.

За результатами зустрічі до кінця травня вирішили:

створити новий відділ у Міністерстві оборони;

представити план, як залучати іноземців до війська;

підготувати зміни до законів, щоб розв’язати наявні проблеми.

Цей новий підрозділ допомагатиме іноземним бійцям протягом усієї служби. Також він стежитиме, щоб усе було законно та за міжнародними правилами.

Реклама

Нагадаємо, в обласних центрах України вже з’являються іноземні робітники. Зокрема, про це повідомила влада Черкас та Івано-Франківська.

Також ми писали, що через масову еміграцію та небажання 70% біженців повертатися Україна ризикує опинитися без водіїв, слюсарів і будівельників, що загрожує колапсом базової інфраструктури.

Новини партнерів