Буданов мислить стратегічно, - Кулеба
Призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента є стратегічним політичним кроком і сигналом як для внутрішньої української еліти, так і для міжнародних партнерів. Таку оцінку дав колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Українській правді.
За його словами, це рішення означає повернення до політики як простору домовленостей, а не адміністративного тиску.
«Для внутрішньої політичної еліти це сигнал, що політика повернулася. Наказ, підкуп, примус - це не політика. Політика - це домовленість», - зазначив Кулеба.
Ексглава МЗС вважає, що призначення Буданова стало першою з 2022 року серйозною політичною домовленістю між ключовими фігурами української влади, і може стати початком відновлення конституційного балансу в країні.
Окремо екс-міністр наголосив на стратегічному мисленні нового керівника ОПУ, підкресливши його здатність діяти на кілька кроків наперед.
«Кирило - один із небагатьох в Україні людей цього рівня, який здатен мислити на декілька кроків уперед», - сказав він.
На відміну від попереднього очільника Офісу президента, Буданов, за словами Кулеби, має інший психотип і внутрішню культуру, що безпосередньо впливає на стиль ухвалення рішень та взаємодію з партнерами.
«Просто в силу психотипів і внутрішньої культури Буданов і Єрмак - це прямо протилежні особистості», - пояснив колишній очільник МЗС.
Для міжнародних партнерів, за його оцінкою, це також чіткий сигнал змін.
«Нашим зовнішнім партнерам дуже простий сигнал: що так, як було, більше не буде», - наголосив він.
Дмитро Кулеба додав, що сам факт досягнення домовленості між президентом Володимиром Зеленським і Кирилом Будановим свідчить про політичну зрілість нового керівника ОПУ.
«Те, що вони змогли досягти домовленості - для мене це ознака оздоровлення українського політичного ландшафту. І те, що Кирило пішов у цю домовленість, так само говорить про його політичну зрілість», - підсумував ексглава МЗС.