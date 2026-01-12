Буданов мислить стратегічно, - Кулеба

Реклама

За його словами, це рішення означає повернення до політики як простору домовленостей, а не адміністративного тиску.

«Для внутрішньої політичної еліти це сигнал, що політика повернулася. Наказ, підкуп, примус - це не політика. Політика - це домовленість», - зазначив Кулеба.

Ексглава МЗС вважає, що призначення Буданова стало першою з 2022 року серйозною політичною домовленістю між ключовими фігурами української влади, і може стати початком відновлення конституційного балансу в країні.

Реклама

Окремо екс-міністр наголосив на стратегічному мисленні нового керівника ОПУ, підкресливши його здатність діяти на кілька кроків наперед.

«Кирило - один із небагатьох в Україні людей цього рівня, який здатен мислити на декілька кроків уперед», - сказав він.

На відміну від попереднього очільника Офісу президента, Буданов, за словами Кулеби, має інший психотип і внутрішню культуру, що безпосередньо впливає на стиль ухвалення рішень та взаємодію з партнерами.

«Просто в силу психотипів і внутрішньої культури Буданов і Єрмак - це прямо протилежні особистості», - пояснив колишній очільник МЗС.

Реклама

Для міжнародних партнерів, за його оцінкою, це також чіткий сигнал змін.

«Нашим зовнішнім партнерам дуже простий сигнал: що так, як було, більше не буде», - наголосив він.

Дмитро Кулеба додав, що сам факт досягнення домовленості між президентом Володимиром Зеленським і Кирилом Будановим свідчить про політичну зрілість нового керівника ОПУ.

«Те, що вони змогли досягти домовленості - для мене це ознака оздоровлення українського політичного ландшафту. І те, що Кирило пішов у цю домовленість, так само говорить про його політичну зрілість», - підсумував ексглава МЗС.