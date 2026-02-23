Буданов напередодні розказав як відбуватиметься вторгнення: Безугла згадала вечір перед війною

Мар’яна Безугла - народна депутатка / © Facebook Мар'яни Безуглої

Чинний керівник Офісу президента України, а чотири роки тому, очільник ГУР, Кирило Буданов напередодні повномасштабної війни Росії в Україну показав, як саме воно відбуватиметься.

Про це розповіла нардепка Мар’яна Безугла.

«Схоже, єдиною людиною, яка вірила так само, що точно почнеться велика війна, був Кирило Олексійович Буданов. Домовились із ним про дії», — згадує Безугла.

На засіданні Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Буданов озвучив сценарій атаки РФ.

«Буданов конкретно показував, як відбуватиметься вторгнення. Нардепи комітету нервово перемовлялись, проте жодних дій чи координації не було взагалі. Одна-єдина колега, яка попросилась, вийшла сіра із засідання і шепотом питала, що їй робити та чи прямо зараз вивозити маленьку дитину», — зазначила нардепка.

Наступного дня вона та її колеги були залишені без жодного плану Комітету. Безугла вийшла на зв’язок із генералом Олександром Сирським, який очолював оборону Києва, і весь місяць облоги працювала разом із ним та іншими військовими.

«Україна вистояла, бо вистояли українці. Це справжнє диво, що постало з хаосу планування і впорядкованості окремих подій», — підсумувала Безугла.

Нагадаємо, Росія може готувати підступний удар до річниці вторгнення 24 лютого. Про це попередив експерт Олег Жданов. Він зазначив, що днями Росія завдала по Україні одразу двох масованих комбінованих ударів із застосуванням ракет різних типів та сотень ударних БпЛА. Атаки сталися напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ — 24 лютого.

Тим часом у західних ЗМІ, зокрема, в The Guardian, йдеться про те, як західні спецслужби отримали дані про плани Кремля, а саме, що наприкінці 2021-початку 2022 року США та Британія володіли дедалі більш деталізовану інформацію про наміри Росії напасти на Україну. Частину цих даних передавали українській стороні через офіційні та розвідувальні канали.