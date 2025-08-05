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Буданов насмішив, як російські агенти "спалилися" з газеткою у спеку
Кирило Буданов розповів, як агенти РФ видали себе, використовуючи застарілі методи розвідки.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів курйозну історію про те, як недолугі агенти російських спецслужб видали себе в одній зі спекотних країн.
Цією історією очільник військової розвідки поділився в інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA.
За словами Буданова, в одній зі спекотних країн російські агенти видали себе тим, що за температури +45 градусів сиділи в костюмах у порожньому кафе і читали газету.
«Так вийшло, стикнулися з російським якимось елементом операції. І там вони одразу, як-то кажуть, привернули увагу, бо жарка країна. Плюс 45, день, кафе пусте, тому що ніхто не сидить на вулиці. Сидить хлопець в окулярах, в костюмі, з газетою. Сидить і чекає. Потім заходить ще один такий, — а це ж пуста площина, як-то кажуть, нікого нема, теж — з газетою, кивнув, підійшов. Це просто жах. Вони сидять, на них реально дивляться всі. І вони розуміють, що вже нічого не зробиш», — розповів начальник ГУР.
Він зауважив, що це елементи, які перекочували з класичної школи, з методів 40-х, 30-х, 50-х років минулого століття. Такі форми і методи правильні, «але ж їх треба використовувати творчо», додав Буданов.
До слова, у цьому ж інтерв’ю начальник ГУР розповів, що розвідка кілька разів отримувала унікальну інформацію від повій. Тож, за словами Буданова, якщо розвіднику треба провести ніч з повією для досягнення мети — в цьому немає проблеми.