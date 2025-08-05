Буданов насмішив, як російські агенти "спалилися" з газеткою у спеку

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів курйозну історію про те, як недолугі агенти російських спецслужб видали себе в одній зі спекотних країн.

Цією історією очільник військової розвідки поділився в інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA.

За словами Буданова, в одній зі спекотних країн російські агенти видали себе тим, що за температури +45 градусів сиділи в костюмах у порожньому кафе і читали газету.

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«Так вийшло, стикнулися з російським якимось елементом операції. І там вони одразу, як-то кажуть, привернули увагу, бо жарка країна. Плюс 45, день, кафе пусте, тому що ніхто не сидить на вулиці. Сидить хлопець в окулярах, в костюмі, з газетою. Сидить і чекає. Потім заходить ще один такий, — а це ж пуста площина, як-то кажуть, нікого нема, теж — з газетою, кивнув, підійшов. Це просто жах. Вони сидять, на них реально дивляться всі. І вони розуміють, що вже нічого не зробиш», — розповів начальник ГУР.

Він зауважив, що це елементи, які перекочували з класичної школи, з методів 40-х, 30-х, 50-х років минулого століття. Такі форми і методи правильні, «але ж їх треба використовувати творчо», додав Буданов.

До слова, у цьому ж інтерв’ю начальник ГУР розповів, що розвідка кілька разів отримувала унікальну інформацію від повій. Тож, за словами Буданова, якщо розвіднику треба провести ніч з повією для досягнення мети — в цьому немає проблеми.