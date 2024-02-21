Буданов назвав кількість окупантів, які зараз воюють в Україні

Проти України станом на сьогодні воюють 510 тисяч російських окупантів. Крім цієї кількості, армія РФ може за місяць набрати близько 30 тисяч осіб.

Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal розповів керівник ГУР України Кирило Буданов.

За його словами, Кремль здатний поповнювати новою живою силою свою армію. Станом на сьогодні, в Україні воюють 510 тисяч окупантів. Ворог здатний набирати щомісяця близько 30 тисяч осіб.

Водночас для захоплення Авдіївці росіянам знадобилося майже два роки запеклих боїв, а у глобальному сенсі Кремль намагався взяти місто з 2014 року.

"Це успіх великої, могутньої російської армії?" – риторично запитав розвідник.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна зможе знову влаштувати контрнаступ, проте вже 2025 року.

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