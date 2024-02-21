Буданов назвав кількість окупантів, які зараз воюють в Україні

Ворог здатний набирати щомісяця близько 30 тисяч осіб.
Проти України станом на сьогодні воюють 510 тисяч російських окупантів. Крім цієї кількості, армія РФ може за місяць набрати близько 30 тисяч осіб.
Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal розповів керівник ГУР України Кирило Буданов.
За його словами, Кремль здатний поповнювати новою живою силою свою армію. Станом на сьогодні, в Україні воюють 510 тисяч окупантів. Ворог здатний набирати щомісяця близько 30 тисяч осіб.
Водночас для захоплення Авдіївці росіянам знадобилося майже два роки запеклих боїв, а у глобальному сенсі Кремль намагався взяти місто з 2014 року.
"Це успіх великої, могутньої російської армії?" – риторично запитав розвідник.
Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна зможе знову влаштувати контрнаступ, проте вже 2025 року.
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